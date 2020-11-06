Координационный совет Движения одобрил декларацию, в которой говорится, что наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдовы к полному краху.

– Для Майи Санду не существует молдавского языка, не существует многовековой истории Молдовы. Она поддерживает приспешника Гитлера — маршала Антонеску, по приказу которого в годы Великой Отечественной войны в Молдове лились реки крови людей самых разных национальностей. Санду уже давно предала страну, которую стремится возглавить. Она уже давно заложила всех своих сограждан западным кураторам. Если Санду станет президентом, она не будет спрашивать мнение молдавского народа, а просто передаст Молдову Румынии, – указывается в документе.

Авторы декларации напоминают о том, что Санду в свое время заявляла о своей готовности голосовать за вхождение Молдовы в состав Румынии, в случае проведения референдума по этому вопросу. А также о предложениях Санду по созданию единого пространства в мобильной связи и унификации железнодорожной колеи с соседней страной, что может привести к потере экономического, а затем и политического суверенитета – это ли не «ползучая Униря».

– Народ помнит проведение, так называемых «либеральных реформ», которым Санду, видимо, обучилась, когда открыто служила своим хозяевам, в рядах сотрудников Всемирного банка. Каковы результаты этих «реформ», легко увидеть на примере нашей экономики, а также на примере её стараний на посту главного «оптимизатора» системы государственного образования, которые привели к ликвидации сотен школ и тысяч учебных классов.

Обращаемся к сторонникам Ренато Усатого и ко всем патриотам Молдовы и призываем выйти на выборы и не допустить кандидата-разрушителя нашей Родины Майи Санду к высшей государственной должности! – призывают авторы декларации.