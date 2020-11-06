Во фруктово-овощной Молдове оптовые цены на виноград, фрукты и ягоды в 2020 году, по сравнению с прошлым, выросли на 61,5 процента, информирует Национальное бюро статистики.

Платить больше, чем в 2019-м приходится из-за заморозков и засухи. Европейские фермеры тоже не могут похвастать большими сборами. Поэтому те молдавские сливы, виноград и абрикосы, что вопреки непогоде выросли, отправлялись в Евросоюз. А вот с картофелем обратная ситуация. В текущем году, под него были расширены плантации. Урожай неплохой, и в Европе на него не жалуются, а потому на рынках страны много импортного корнеплода.