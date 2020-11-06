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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Украинский киношедевр зрители проигнорировали

06 ноября
14:31 2020
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В городе Краматорск Донецкой области сорвана премьера украинского фантастического фильма «Атлантида», который рассказывает о том, как войска Незалежной через несколько лет освободят Донбасс от «оккупантов», сообщает «Страна».

Бывший участник военных действий на востоке страны Александр Махов разместил в социальных сетях пост, где рассказал, что на киносеанс пришло лишь три человека. «Я и еще парень с девушкой, лет двадцати на вид. Сеанс в 21.50. Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции», – написал с досады Махов. Фильм намеревались показать в кинотеатре с символическим названием «Родина». По местным правилам сеанс начинается, если в зале присутствует не меньше пяти человек.

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