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Газета "Кишиневские новости"

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Владимир Воронин оценил перспективы тандема Санду-Усатый

04 ноября
13:26 2020
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Бывший президент Молдовы Владимир Воронин считает, что Майя Санду столкнется с большими проблемами из-за переговоров с Ренато Усатым. Об этом он заявил в ходе передачи Puterea a Patra на телеканале N4.

«Он всегда будет Усатым, сколько бы голосов ни набрал. Есть поговорка – выше головы не прыгнешь. И вот здесь ответ на все эти вопросы. И те, у кого с ним будут отношения, вот сегодня я слышал о переговорах, будут иметь проблемы. И проблемы серьезные. Мне кажется очень странным, что он начал переговоры с Майей Санду. Будет интересно, так как здесь разные… У него совсем другая программа, отличная от Майи Санду. Сразу появятся проблемы – с самого начала или уже на второй день», – заявил Владимир Воронин.

Напомним, что лидер ПДС позвонила в понедельник, 2 ноября, Ренато Усатому и пригласила его на переговоры о передаче голосов. При этом совсем недавно она публично заявляла, что никогда не создаст альянса с Ренато Усатым.

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