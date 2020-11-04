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Газета "Кишиневские новости"

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Представители этнических меньшинств за действующего президента Додона

04 ноября
11:36 2020
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Представители этнических меньшинств Молдовы озабочены общественно политической ситуацией накануне второго тура президентских выборов. По мнению участников пресс-конференции, прошедшей в агентстве «Инфотаг», представляемые ими сообщества заинтересованы в сохранении стабильности в стране, в закреплении и развитии положительного опыта развития межэтнических отношений. Также они заявили о своей поддержке модернизации экономики страны, возрождения села, промышленности, аграрного сектора и готовности приложить усилия и трудиться на благо нашего общего дома Республики Молдова.

По словам представителей этнических меньшинств Молдовы, в нынешних условиях, в этой избирательной кампании единственная приемлемая программа и кандидатура на пост главы государства – это действующий президент Игорь Додон. Его деятельность, опыт политической и управленческой работы, позволяет надеяться на сохранение молдавской государственности, укрепление экономической стабильности, сохранение традиционных ценностей, объединение страны и межэтнический мир, отметили участники пресс-конференции.

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