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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Санду, по примеру ЕС, «закроет» Молдову на карантин

03 ноября
13:16 2020
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В рамках брифинга для прессы Игорь Додон ответил на один из наиболее часто задаваемых в последнее время гражданами вопросов. «Уважаемые экономические агенты, граждане, родители, дети, обещаю, что в качестве президента не допущу возврата карантина и экономических ограничений. Мы справимся с этой ситуацией. В то же время я твёрдо уверен, что Майя Санду возьмёт пример с государств ЕС и “закроет” страну, экономических агентов, школы, детские сады на время пандемии. Я не шучу», – сказал он. 

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