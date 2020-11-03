В рамках брифинга для прессы Игорь Додон ответил на один из наиболее часто задаваемых в последнее время гражданами вопросов. «Уважаемые экономические агенты, граждане, родители, дети, обещаю, что в качестве президента не допущу возврата карантина и экономических ограничений. Мы справимся с этой ситуацией. В то же время я твёрдо уверен, что Майя Санду возьмёт пример с государств ЕС и “закроет” страну, экономических агентов, школы, детские сады на время пандемии. Я не шучу», – сказал он.