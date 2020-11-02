Понедельник, 2 ноября 2020, 21:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Дорин Чимил: Выборы были свободными, без серьезных инцидентов

02 ноября
15:26 2020
Версия для печати

Председатель Центризбиркома Молдовы Дорин Чимил на пресс-конференции заявил, что окружные избирательные советы в ближайшие 48 часов, передадут в ЦИК данные о результатах выборов.

Если ни один из кандидатов не набрал 50 процентов плюс один голос, второй тур состоится 15 ноября. «Мы объявили и вчера вечером, что выборы были свободными, без серьезных инцидентов. Теперь задача избирательных органов – систематизировать выявленные нарушения, проанализировать и принять все необходимые меры для их недопущения в будущем», – заявил Чимил. По озвученной им информации в выборах приняли участие 1 364 597 граждан. Наибольшая явка отмечена в Окницком районе, наименьшая – Бессарабском. Зарубежом наибольшей активностью отличились молдавские гастарбайтеры из Италии, Великобритании и Франции. Около семидесяти процентов из них голосовали за Майю Санду.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,02–0,05%
EUR19,80–0,12%
GBP21,96–0,23%
UAH0,60–0,54%
RON4,07–0,17%
RUB0,21–1,35%

Курсы валют в MDL на 02.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд