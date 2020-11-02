Глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что из Украины не получится сделать Францию даже при жизни следующего поколения, сообщает Лента.ru

Также народный избранник полагает: чтобы догнать Польшу по уровню внутреннего валового продукта на душу населения, Киеву понадобится не менее сорока лет. На слова украинского депутата отреагировал член Совет Федерации России Алексей Пушков. В социальных сетях он написал, что у Незалежной был шанс значительно повысить уровень жизни «в случае развития торгово-экономических связей с Россией и Европой». В 2011 – 2013 годах экономика страны демонстрировала высокие темпы роста, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. «Но был раскручен майдан, и Украина свой шанс провалила», – полагает Пушков.