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Газета "Кишиневские новости"

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Украине нужно не менее сорока лет, чтобы догнать Польшу

02 ноября
15:21 2020
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Глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что из Украины не получится сделать Францию даже при жизни следующего поколения, сообщает Лента.ru

Также народный избранник полагает: чтобы догнать Польшу по уровню внутреннего валового продукта на душу населения, Киеву понадобится не менее сорока лет. На слова украинского депутата отреагировал член Совет Федерации России Алексей Пушков. В социальных сетях он написал, что у Незалежной был шанс значительно повысить уровень жизни «в случае развития торгово-экономических связей с Россией и Европой». В 2011 – 2013 годах экономика страны демонстрировала высокие темпы роста, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. «Но был раскручен майдан, и Украина свой шанс провалила», – полагает Пушков.

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