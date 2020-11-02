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Газета "Кишиневские новости"

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Черногорская армия пересаживается на американские колеса

02 ноября
15:06 2020
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Правительство США передало армии Черногории несколько десятков бронированных машин Oshkosh, сообщает «Военное обозрение».

Министр обороны этой балканской страны Предраг Бошкович по такому случаю заявил: «С этого дня в армии Черногории все будет иначе». Поставка техники в количестве 67 единиц осуществляется в рамках соглашения, заключенного в октябре прошлого года. Последний бронетранспортер будет получен Подгорицей в 2023 году. Стоимость контракта – 36 165 105 долларов. Полученной техникой оснастят две роты, после чего черногорские войска без посторонней помощи смогут прибывать на участие в маневрах НАТО, отмечают местные аналитики. Численность армии Черногории – 2260 человек.

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