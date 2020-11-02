В ходе визита турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Баку азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его страна ведет в Нагорном Карабахе бои на своей территории, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором просил оказать Еревану поддержку в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. «Это послание на самом деле – признак поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», – пояснил Алиев на встрече с Чавушоглу. Азербайджанский президент заявил, что Баку «пойдет до конца», если армянская сторона добровольно не выведет свои войска из Нагорного Карабаха.