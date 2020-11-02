Для учеников школ, где будут открыты избирательные участки для второго тура президентских выборов, на следующий день занятия пройдут в режиме онлайн, заявил премьер Ион Кику.

«Мы применим тот же алгоритм – на второй день, 16 ноября, в 754 школах будет применяться дистанционное обучение», – заявил Кику.

В учебных учреждениях, где в воскресенье размещались избирательные участки, сегодня, 2 ноября, уроки проводятся в режиме онлайн. Решение обусловлено необходимостью обеззаразить помещения.