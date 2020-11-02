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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 16 ноября в 754 школах занятия пройдут в режиме онлайн

02 ноября
14:16 2020
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Для учеников школ, где будут открыты избирательные участки для второго тура президентских выборов, на следующий день занятия пройдут в режиме онлайн, заявил премьер Ион Кику.

«Мы применим тот же алгоритм – на второй день, 16 ноября, в 754 школах будет применяться дистанционное обучение», – заявил Кику.

В учебных учреждениях, где в воскресенье размещались избирательные участки, сегодня, 2 ноября, уроки проводятся в режиме онлайн. Решение обусловлено необходимостью обеззаразить помещения.

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