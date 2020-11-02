Нарушение суверенного права граждан участвовать в выборах и блокирование дорог являются действиям, за которым может последовать наказание. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после того, как в воскресенье группа лиц, в том числе и депутат ПДС Игорь Гросу, заблокировали дорогу между Бендерами и Варницей, где располагался избирательный участок. Глава кабмина считает, что все должны быть равны перед законом, вне зависимости от статуса. Кику обратился к соответствующим органам принять законные меры в отношении лиц, замешенных в инциденте. «Мы видели попытки некоторых политиков повлиять на избирательный процесс, блокировать дороги. Эти действия не являются законными, и соответствующие ведомства должны отреагировать, так на ограничение доступа, права гражданина на волеизъявление является одним из тяжких нарушений, и наказанию подлежат все без исключения. Прошу политиков не забывать об этом», – сказал Кику.Депутат ПДС Игорь Гросу, аккредитованный в качестве наблюдателя Леовским окружным избирательным советом, заблокировал с помощью личного автомобиля дорогу Бендеры-Варница. Он останавливал при поддержке комбатантов транспортные средства, которые направлялись в сторону избирательного участка и требовал у водителей предъявить документы.Генеральный инспекторат полиции начал расследование инцидента и обратился в этой связи в Центральную избирательную комиссию.