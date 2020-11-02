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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: В Молдове левый электорат составляет 60% избирателей

02 ноября
13:51 2020
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Первый тур президентских выборов продемонстрировал, что в Молдове левый электорат достигает 60% от числа избирателей. Это соотношение политических сил окажет решающее влияние во втором туре выборов. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в ходе брифинга для представителей СМИ.

«Хочу отметить общие пропорции голосования левого и правого электората. Цифры показывают, что вместе у левого электората 55-60%, а остальное приходится на правый электорат. Это распределение сохраняется многие годы и отражается каждый раз в результатах парламентских или президентских выборов в стране. Считаю, что это распределение политических сил скажет свое слово во втором туре этих выборов, 15 ноября», – сказал Игорь Додон.

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