Первый тур президентских выборов продемонстрировал, что в Молдове левый электорат достигает 60% от числа избирателей. Это соотношение политических сил окажет решающее влияние во втором туре выборов. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в ходе брифинга для представителей СМИ.

«Хочу отметить общие пропорции голосования левого и правого электората. Цифры показывают, что вместе у левого электората 55-60%, а остальное приходится на правый электорат. Это распределение сохраняется многие годы и отражается каждый раз в результатах парламентских или президентских выборов в стране. Считаю, что это распределение политических сил скажет свое слово во втором туре этих выборов, 15 ноября», – сказал Игорь Додон.