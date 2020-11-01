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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон набрал на 10% голосов граждан больше, чем Майя Санду

01 ноября
22:41 2020
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Игорь Додон и Майя Санду встретятся во втором туре президентских выборов. В ходе сегодняшнего голосования глава государства набрал на 10% больше голосов, чем кандидат ПДС. Таковы данные опроса, реализованного в день президентских выборов. Согласно исследованию, проведенному по телефону, за Игоря Додона отдали свой голос 40,3% граждан, которые согласились ответить на вопрос: за кого они голосовали. Кандидат ПДС Майя Санду получила 30,4% голосов. На третьем месте – мэр Бельц Ренато Усатый с 12,4%, а на четвертом Виолетта Иванов – 7,8%.

За кандидата Платформы DА Андрея Нэстасе проголосовали 6,4%, за униониста Октавиана Цыку – 1,4%. Дорин Киртоакэ и Тудор Делиу получают меньше 1% голосов.

Опрос был реализован компанией «Intellect Group» и ассоциацией «SPERO». В нем приняли участие 3 600 человек из Республики Молдова, США, Канады, стран ЕС и России, а также жители Левобережья. Погрешность составляет 3% при уровне доверия в 95%.

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