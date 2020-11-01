Игорь Додон поблагодарил всех пришедших сегодня на выборы
Действующий президент отметил, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны.
«Я рад, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны и пользуются своим избирательным правом. Как кандидат, хочу поблагодарить всех избирателей, которые сегодня поддержали мою кандидатуру. Заверяю, что вы не пожалеете о принятом решении. Вместе мы справимся с любыми трудностями! Как действующий президент и как кандидат, хочу поблагодарить членов Центральной избирательной комиссии, членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей от всех кандидатов, сотрудников правоохранительных органов. Мы вместе с вами смогли провести эти выборы достойно», – заявил Игорь Додон.