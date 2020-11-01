Действующий президент отметил, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны.

«Я рад, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны и пользуются своим избирательным правом. Как кандидат, хочу поблагодарить всех избирателей, которые сегодня поддержали мою кандидатуру. Заверяю, что вы не пожалеете о принятом решении. Вместе мы справимся с любыми трудностями! Как действующий президент и как кандидат, хочу поблагодарить членов Центральной избирательной комиссии, членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей от всех кандидатов, сотрудников правоохранительных органов. Мы вместе с вами смогли провести эти выборы достойно», – заявил Игорь Додон.