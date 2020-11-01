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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поблагодарил всех пришедших сегодня на выборы

Игорь Додон поблагодарил всех пришедших сегодня на выборы
01 ноября
21:21 2020
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Действующий президент отметил, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны.

«Я рад, что большинство граждан Молдовы осознают ответственность за судьбу своей страны и пользуются своим избирательным правом. Как кандидат, хочу поблагодарить всех избирателей, которые сегодня поддержали мою кандидатуру. Заверяю, что вы не пожалеете о принятом решении. Вместе мы справимся с любыми трудностями! Как действующий президент и как кандидат, хочу поблагодарить членов Центральной избирательной комиссии, членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей от всех кандидатов, сотрудников правоохранительных органов. Мы вместе с вами смогли провести эти выборы достойно», – заявил Игорь Додон.

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