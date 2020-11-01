Высокопоставленный член Партии «Действие и солидарность» назвал жителей восточных регионов Молдовы «сепаратистами». Заместитель председателя ПДС Игорь Гросу считает, что «они не должны голосовать». Свою позицию он высказал сегодня, 1 ноября, в день, когда в Молдове проходят президентские выборы.

На видео видно, что Гросу отказывается пропускать на избирательный участок желающих воспользоваться своим конституционным правом – избирать и быть избранными – жителей из приднестровского региона Молдовы.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1LLyLwynHc1KAg0peVrj6f-4eEBiKaap8/view?usp=sharing