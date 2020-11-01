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Газета "Кишиневские новости"

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Как депутат ПДС отказал в праве голоса гражданам РМ из Левобережья

Как депутат ПДС отказал в праве голоса гражданам РМ из Левобережья
01 ноября
16:32 2020
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Высокопоставленный член Партии «Действие и солидарность» назвал жителей восточных регионов Молдовы «сепаратистами». Заместитель председателя ПДС Игорь Гросу считает, что «они не должны голосовать». Свою позицию он высказал сегодня, 1 ноября, в день, когда в Молдове проходят президентские выборы.

На видео видно, что Гросу отказывается пропускать на избирательный участок желающих воспользоваться своим конституционным правом – избирать и быть избранными – жителей из приднестровского региона Молдовы.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1LLyLwynHc1KAg0peVrj6f-4eEBiKaap8/view?usp=sharing

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