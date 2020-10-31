Компьютер безошибочно слышит бессимптомный коронавирус
Исследователи из Массачусетского технологического института США научили искусственный интеллект различать на слух кашель зараженных от кашля здоровых людей. Человеческому уху это недоступно. Точность постановки диагноза компьютером приблизилась к ста процентам.
Чтобы добиться такого результата, искусственному интеллекту предлагали прослушать десятки тысяч записей, на которых слышен кашель – как реальных телефонных разговоров, так и тех, где запечатлен искусственно имитированный кашель. В конце эксперимента компьютер безошибочно определил людей, чей тест на коронавирус впоследствии оказался положительным, но никаких симптомов у них не наблюдалось.
На основании результатов исследования планируется разработать специальное приложение, с помощью которого каждый человек сможет самостоятельно поставить себе диагноз, сообщает scientificrussia.ru.