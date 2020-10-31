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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Компьютер безошибочно слышит бессимптомный коронавирус

31 октября
21:56 2020
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Исследователи из Массачусетского технологического института США научили искусственный интеллект различать на слух кашель зараженных от кашля здоровых людей. Человеческому уху это недоступно. Точность постановки диагноза компьютером приблизилась к ста процентам.

Чтобы добиться такого результата, искусственному интеллекту предлагали прослушать десятки тысяч записей, на которых слышен кашель – как реальных телефонных разговоров, так и тех, где запечатлен искусственно имитированный кашель. В конце эксперимента компьютер безошибочно определил людей, чей тест на коронавирус впоследствии оказался положительным, но никаких симптомов у них не наблюдалось.

На основании результатов исследования планируется разработать специальное приложение, с помощью которого каждый человек сможет самостоятельно поставить себе диагноз, сообщает scientificrussia.ru.  

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