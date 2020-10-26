Международная группа ученых из Чили, Франции и Австралии провела исследование того, насколько обе конечности человека связаны между собой. Выяснилось, что, если одной рукой выполнять упражнения на сгибание-разгибание с отягощением, вторая рука тоже укрепляется, хотя она может быть обездвижена.

К участию в эксперименте привлекли в общей сложности тридцать человек. Они должны были в течение месяца имитировать перелом предплечья и восемь часов ежедневно держать руку на перевязи. Испытуемых разделили на три группы. Одна выполняла сгибание-разгибание с гантелей в свободной руке, другая – только разгибание, а третья группа не делала никаких упражнений.

Через месяц измерения показали, что обездвиженые руки тех участников эксперимента, которые выполняли упражнения, также укрепили, а мышечная масса сократилась незначительно. А вот в контрольной группе потеряли пости треть мышечной массы в неподвижной руке.

Ученым еще предстоит выяснить, почему так происходит. Возможно, мозг посылает сигналы мышцам не только нагружаемой руки, но и другой, которая бездействовала. Дадут ли такой же результат упражнения для ног в условиях иммобилизации одной из них, исследователи пока не знают, сообщает «Science Alert».