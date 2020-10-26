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Газета "Кишиневские новости"

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Большая любовь для 3-х знаков зодиака с 27 октября по 1 ноября

Большая любовь для 3-х знаков зодиака с 27 октября по 1 ноября
26 октября
20:31 2020
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Очень часто от наших поступков зависит, что нас ждёт впереди в личных отношениях. Вот и Вселенная, наблюдая за тем, кто и как ценит то, что имеет, посылает одним большую любовь, а других лишает этого огромного чувства.

На неделе с 26 октября по 1 ноября купаться в любви будут представители трёх зодиакальных созвездий.

РАК

Представителей этого знака ждёт период нежности и тепла, которые отогреют душу чувствительных Раков. Им будет уютно в компании с любимым человеком, вернется доверие и близость. Свободных же Раков потянет на поиски счастья. Совместные выходы с друзьями, общение и новые знакомства обязательно приведут Раков к любовным волнениям, которые могут перерасти в большое и крепкое чувство.

ЛЕВ

События в личной жизни забьют ключом у представителей этого зодиакального знака. Вечеринки, другие частные мероприятия закружат Львов в бесконечном позитиве. Сами венценосные особы будут несколько удивлены множеству событий, на одном из которых произойдет встреча, которая если и не закончится свадьбой, то перерастет в крепкую дружбу. Семейных же Львов ждет неделя романтики.

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