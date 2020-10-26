Свыше 120 тыс. человек с ограниченными возможностями получат компенсации за транспорт, размер которых увеличен втрое. Согласно законопроекту, разработанному правительством, компенсации, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, вырастут до уровня, который полагается жителям Кишинева. Так, компенсация для инвалидов первой группы до 18 лет составит 360 леев – на 222 больше, чем было до сих пор. Для второй группы эта сумма вырастет с 69 до 180 леев. Согласно предварительным оценкам, на эти цели из госбюджета будет выделяться ежегодно свыше 66 млн леев. Эти средства уже заложены в бюджет на следующий год.