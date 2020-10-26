Понедельник, 26 октября 2020, 19:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове 120 тыс. лиц с ограниченными возможностями повысят компенсации

26 октября
16:51 2020
Версия для печати

Свыше 120 тыс. человек с ограниченными возможностями получат компенсации за транспорт, размер которых увеличен втрое. Согласно законопроекту, разработанному правительством, компенсации, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, вырастут до уровня, который полагается жителям Кишинева. Так, компенсация для инвалидов первой группы до 18 лет составит 360 леев – на 222 больше, чем было до сих пор. Для второй группы эта сумма вырастет с 69 до 180 леев. Согласно предварительным оценкам, на эти цели из госбюджета будет выделяться ежегодно свыше 66 млн леев. Эти средства уже заложены в бюджет на следующий год.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,95–0,26%
EUR20,03–0,56%
GBP22,04–0,67%
UAH0,60–0,38%
RON4,11–0,55%
RUB0,22–0,19%

Курсы валют в MDL на 26.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд