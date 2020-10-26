Сегодня в Румынии представлен обновленный список стран, граждане которых при въезде обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Молдова в этот список не попала, поэтому для ее граждан необходимость карантина отпала. В списке «красной зоны» значатся страны с повышенным уровнем заражения коронавирусом. Таких стран оказалось тридцать. Среди них Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Испания и другие.

В Молдове с нынешнего дня на ближайшие четырнадцать дней тоже действует обновленный список государств «красной зоны». Он более чем вдвое обширнее, чем румынский, и включает 67 стран. Румыния там тоже числится. Следовательно, гражданам этой страны по прибытии в Молдову придется провести в самоизоляции две недели.

В Румынии за последние 24 часа подтверждены 2844 случая инфицирования коронавирусом. Уровень заболеваемости составляет 32,65%. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 212492 человека. 151811 вылечились, 6470 скончались, сообщает digi24.ro.

В Молдове на вечер 25 октября были подтверждены 414 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии зафиксированы 701503 заболевших. Излечились 52290, скончались 1685 человек.