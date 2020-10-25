Глава Госдепартамента США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко и попросил выпустить из страны американского гражданина задержанного в Гомеле 29 июля, сообщает DW.

Его обвинили в том, что он еще до выборов президента Белоруссии начал помогать оппозиции, работать над организацией предстоящих протестов. Ранее он активно сотрудничал с российскими политиками, например, активно помогал Ксении Собчак на выборах. «Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Белоруссии незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова», – говорится в релизе Госдепа. Выступая в качестве просителя, Помпео все же «в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии». В октябре Шклярова выпустили из СИЗО и он находится под подпиской о невыезде. США не признают Лукашенко президентом Белоруссии.