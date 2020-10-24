Кандидат на должность президента от Партии «ШОР» Виолетта Иванов провела очередной брифинг, где рассказала, как, став во главе государства, «осчастливит» пенсионеров.

Выступавшая объявила, что реализует, в случае избрания на высокую должность, программу под названием «Молдова – 2024». Согласно этому сочинению, ежемесячные выплаты пенсионерам должны составлять не менее… 5000 леев, и эта сумма будет постоянно индексироваться. Также старикам необходимо выплачивать компенсации на питание и оплату коммунальных услуг, уверена кандидат. Иванов в случае, если станет президентом, обещает открыть социальные магазины и аптеки. Правда, поверить во все это очень трудно, ведь, когда она состояла в Партии коммунистов и была министром в правительстве, у нее таких грандиозных идей почему-то не возникало.