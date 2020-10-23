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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Disney, Sony, WarnerMedia и другие потеряли $ 2 млдр с закрытием Quibi

23 октября
20:41 2020
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Голливудские монстры киноиндустрии потеряли около $ 2 млрд, которые они вкладывали в закрывшийся стриминговый сервис Quibi, сообщает Variety.

Новый стриминговый сервис Quibi был многообещающим проектом. Всего лишь полгода назад стартап запустил американский кинопродюсер Джеффри Катценберг, генеральный директор студии DreamWorks, создавший «Шрека», «Спирит: Душа прерий» и «Мадагаскар». В Quibi вложились все гиганты американского кинопроизводства: Disney, NBCUniversal, Viacom, Sony Pictures Entertainment, WarnerMedia, Lionsgate, MGM, ITV, Entertainment One. Общая сумма вложений в проект составила около $ 2 млрд. Не успев толком развиться, платформа была закрыта. В официальном заявлении Quibi объявил о планах по продаже своих активов, после чего оставшиеся средства будут возвращены инвесторам.

Кроме американских вложений, Катценберг выиграл тендер на инвестиции от китайской компании Alibaba Group. Идея платформы заключалась в том, что зрители будут платить за короткий формат – короткометражные фильмы, мини-сериалы, импровизационные шоу. Quibi задумывался, как сервис для мобильного пользования, чтобы было чем себя занять, пока стоишь в очереди в Starbucks. Однако начало пандемии коронавируса загубило все планы, а тягаться с крупными стриминговыми сервисами с широкой картотекой полнометражных фильмов и сериалов, вроде Netflix, Катценберг изначально не планировал.

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