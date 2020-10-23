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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Аморальные поступки дурно пахнут

23 октября
20:36 2020
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Швейцарские ученые из Женевского университета сделали интересное наблюдение: реакция человека на неприятные запахи или плесень и на поступки, которые можно назвать аморальными, одинакова с физиологической точки зрения.

Инструментальный анализ показал, что оценка таких поступков вызывала у испытуемых отвращение на уровне мозговых и других реакций, например, электрической активности кожи. Аналогичные реакции возникали и при ощущении неприятных запахов. То есть в обоих случаях активизировались отделы головного мозга, отвечающие за возникновение отвращения к определенным запахам, сообщает Nplus1.

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