То, что иногда последствиями заражения коронавирусом становятся неврологические и даже психические расстройства, врачам уже известно достоверно. А новое исследование ученых из Гетеборгского университета в Швеции показало, что не всегда в поражении мозга и центральной нервной системы виноват именно коронавирус. В некоторых случаях виноват собственный иммунитет организма пациента.

Были проанализированы образцы спинномозговой жидкости шести пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, у которых зафиксировали неврологические расстройства. Результаты анализов показали, что вирусов в спинномозговой жидкости не обнаружено.

Это позволило исследователям сделать вывод, что мозг мог пострадать в результате собственного иммунного ответа организма на проникновение инфекции, сообщает «Eurekalert».