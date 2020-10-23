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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Шведские ученые узнали, почему при коронавирусе страдает мозг

23 октября
20:31 2020
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То, что иногда последствиями заражения коронавирусом становятся неврологические и даже психические расстройства, врачам уже известно достоверно. А новое исследование ученых из Гетеборгского университета в Швеции показало, что не всегда в поражении мозга и центральной нервной системы виноват именно коронавирус. В некоторых случаях виноват собственный иммунитет организма пациента.

Были проанализированы образцы спинномозговой жидкости шести пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, у которых зафиксировали неврологические расстройства. Результаты анализов показали, что вирусов в спинномозговой жидкости не обнаружено.

Это позволило исследователям сделать вывод, что мозг мог пострадать в результате собственного иммунного ответа организма на проникновение инфекции, сообщает «Eurekalert».    

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