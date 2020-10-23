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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Занятия спортом снижают риск осложнений от коронавируса на треть

Занятия спортом снижают риск осложнений от коронавируса на треть
23 октября
20:31 2020
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Был проведен опрос пациентов, излечившихся от коронавируса. Оказалось, что меньше всего хлопот у врачей было с людьми, которые до заболевания занимались спортом два с половиной часа в неделю и более. Таких пациентов реже госпитализировали, у них наблюдалось меньше осложнений, они болели в легкой форме и период восстановления у них проходил быстрее.

Подсчеты исследователей показали, что занятия спортом не уберегут от заболевания, но даже умеренная физическая активность здоровых людей более чем на треть уменьшает риск получить осложнения при инфицировании коронавирусом, сообщает «Medrxiv».

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