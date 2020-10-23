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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России разработан новый способ выявления токсинов в продуктах

23 октября
16:36 2020
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В Московском инженерно-физическом институте создали новый метод обнаружения в продуктах одного из самых опасных ядов – афлатоксина-В1. Это результат жизнедеятельности некоторых плесневых грибов, живущих в молочных продуктах, орехах, кофе, какао, специях и сухофруктах. Афлатоксин способен провоцировать поражения печени – рак и цирроз, а при высокой концентрации даже отек мозга и острую печеночную недостаточность. В разных странах существуют нормативы, устанавливающие предельно допустимые концентрации этого яда, считающиеся безопасными для здоровья.

Новый метод основан на оптическом исследовании продуктов с использованием ионов цинка, которые в соединении с афлатоксином дают флюоресцентный эффект. Чувствительность разработанного в МИФИ метода очень высока: для выполнения анализа таким способом достаточно ничтожной концентрации яда. Новый метод значительно производительнее и дешевле прежних, он испытан на орехах и сухофруктах, передает телеканал «Наука».

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