Об этом заявил Игорь Додон, который лично обсудил эту тему с аграриями Леовского и Кантемирского районов, протестовавшими на этой неделе.

«У нас был очень хороший разговор, который, кстати, был незапланированным, без прессы. Аграрии высказали свои предложения. Я их понимаю, потому что вторая группа тоже сгорела, прежде всего в центральной и южной зонах. Речь идет о подсолнухе и кукурузе. Я очень хорошо понимаю их позицию, потому что они должны платить за топливо, семена. Мы делаем все возможное, чтобы найти решение. Правительство, господин Кику, ищут решение, как им помочь», – заявил Додон во время прямой трансляции.

Игорь Додон считает, что одной из формул может стать выделение дизтоплива для проведения осенних работ – на гектар требуется порядка 20-30 литров топлива. Также Додон заявил, что будет найдено решение и по долгам аграриев за семена и дизтопливо.

«Мы помогли сельскому хозяйству. В этом году, с его множеством проблем, мы выделили рекордную сумму. Никто не делал этого за все 29 лет независимости, а правительство Кику нашло возможность», – заявил Додон.

В то же время Игорь Додон обратил внимание сельскохозяйственных лидеров на необходимость корректных отношений и соблюдения обязательств по отношению к владельцам земельных участков.

Напомним, что в этом году Фонд субвенций в сельском хозяйстве составил 1,2 млрд леев. Дополнительно правительство выделило 300 млн леев на выплату компенсаций ущерба, понесенного в результате засухи.