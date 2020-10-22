Геологи США провели исследование, показавшее, что в холодных регионах планеты, таких, как Аляска, таяние вечной мерзлоты приводит к обрушению гор. А это, в свою очередь, может вызвать цунами.

В последние столетие были зарегистрированы четырнадцать самых высоких цунами. Десять из них случились в северных районах, где горы покрыты льдами. Изучение спутниковых снимков последнего тридцатилетия показало, что оползни в горах Аляски отмечены в самые теплые годы этого периода. Эти оползни фиксируются с начала ХХ века, но десять лет назад началось их ускорение, и теперь они хорошо различимы со спутников. Мимо одного из фьордов проложен популярный туристический маршрут, по которому курсируют круизные суда. И если оползень сойдет на фьорд, может возникнуть цунами высотой нескольких сотен метров. Тогда пострадают туристические лайнеры, будет затоплена местность, в частности, близлежащий город. Нечто подобное случилось пять лет назад, когда порожденное оползнем цунами буквально «сбрило» лес на расстоянии двухсот метров по склонам одного из фьордов.

По прогнозам геологов, в течение ближайших двадцати лет в этом районе не исключен крупный оползень и, возможно, это случится уже в нынешнем году. Ученые рассчитывают при помощи датчиков определять самые начальные признаки возникновения оползней и предупреждать об этом бедствии, пишет «The Guardian».