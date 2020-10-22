Александр Стояногло сообщил в рамках пресс-конференции, что кроме США и Турции, необходимые пакеты документов отправлены В Саудовскую Аравию и Кипр.

«До сих пор не получен ответ от турецких властей, но могу сказать впервые, что генеральная прокуратура отправила запросы на экстрадицию господина Плахотнюка на Кипр и в Саудовскую Аравию. Пока есть ответ только из Саудовской Аравии о том, что г-н Плахотнюк не пересекал границы страны. Мы ждем», – заявил генпрокурор.

Игорь Додон ранее заявил, что Владимир Плахотнюк не сможет бегать всю жизнь из одной страну в другую и рано или поздно будет найден и доставлен на родину. Беглого олигарха обвиняют в причастности к делу о банковских хищениях. Он считается одним из основных выгодополучателей кражи миллиарда.