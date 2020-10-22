«Молдавский майдан» или новая цветная революция в Кишинёве по любому воображаемому сценарию возможен только по решению евроатлантического центра влияния. С такой постановкой вопроса трудно спорить, так как повторение «революции послов» образца 2019 г. исключено, судя по сердитому заявлению главы русской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Молдаванам можно только посоветовать, как в том анекдоте, закрыть глаза и получить удовольствие. Правда, неплохо бы подстраховаться, потому что синдром «7 апреля» живёт в нас вместе с воспоминаниями о жертвах, убитого революционера Валерия Бобок и покалеченной в комиссариатах обманутой молодёжи.

Фальсификация выборов. Кому она нужна?

Фальсификация нужна власти или оппозиции? Всё чаще в телепередачах сторонники ПДС оговариваются в том смысле, что посыл оппозиции о фальсификации необходим, чтобы предупредить подлог. О последствиях мошенничества, до того как оно случилось, говорят, чтобы надавить на эмоции электората, и это эффективная составляющая предвыборной кампании.

В таком поведении оппозиционных конкурентов нет ничего нового, но оно всегда приводило не к успешному финалу, а только к протесту и бунту. Никогда ещё международное сообщество не имело серьезных претензий к выборам в Молдове, и это положительное к нам отношение можно подшить к делу чести не отдельных политических игроков, а государства.

Так что возможная фальсификация выборов на избирательных участках России и тех, где будут голосовать приднестровцы, – не политическая любезность оппозиции, а испытанный метод электоральной борьбы. Такое поведение, как доказывает опыт «7 апреля», выгодно для проигравших, чтобы поднять как можно выше лозунг «Народ обманули!»

Не исключено, что во втором туре ПДС включит, согласно революционному сценарию, другой мобилизационный лозунг, вроде уже подзабытой «коалиции против фальсификации». Может нас не ударят «цветной» битой, а разыграют мягкий сценарий непризнания выборов, где очень пригодится свой глава ЦИК-а Санду Чмиль. Вы говорите, что душа Чмиля не принадлежит более Майи Санду? А вы хорошо попросите, может, дадут полистать либретто новой революции….

Кто фальсифицирует?

Раз так серьёзно и часто говорят о фальсификациях на отдельных избирательных участках, то можно допустить, что они будут. Только кто будет фальсифицировать? Те, у кого власть, или те, у которых на разных уровнях власти назначены или остались свои?

Так что, если объективно говорить о возможной фальсификации выборов, список подозреваемых должен быть полным. Кроме Игоря Додона, нужно добавить туда хотя бы мэра Бельц Ренато Усатого и Майю Санду (блок АCUM, т.е. PAS и PPDA набрал на местных выборах в октябре 2019-го 172 примара).

Конечно, лучше всего применить презумпцию невиновности ко всем участникам выборов.

Что говорят социологи?

Социологическим опросам у нас верят в зависимости от политической выгоды. Но сами социологи, даже если у них появляются, по известным нам причинам, политические предпочтения, не могут сломя голову рисковать своей репутацией и будущим. Заметим по ходу, что ни одна социологическая служба не пострадала в результате выборов.

До и во время этих выборов Додона и Санду «взвешивали» разные социологические службы. Чаще всего социологи подтверждали разницу между ними в 8-10 процентов в пользу настоящего президента. Виноват в этом, как говорят полушепотом политологи ПДС, наш «бестолковый» народ. Может и так, но ментальность быстро не лечится.

Да, есть и социологические результаты, указывающие на победу Санду, но опросы проводились по телефону или в Интернете, и у них масса недостатков, о которых спорят специалисты.

Разумный выход для Додона

Когда у одного фаворита президентской гонки явное преимущество перед другим, ему остаётся только одно – попытаться быть корректным, чтобы не подмочить электоральную репутацию. Исходя из такого положения вещей, можно смело предположить, что Игорю Додону нет смысла и нет разумных мотивов заниматься фальсификацией голосования.

Любая, даже самая мелкая фальсификация, которую можно будет приписать «режиму», будет немедленно растиражирована оппозицией и использована, как повод для «священного майдана».

Жирный крест на карьере

А вот у Майи Санду, наоборот, есть веские мотивы, чтобы искать или выдумать электоральный подвох. В этом ей надежный помощник – сеть прозападных неправительственных организаций, которые получили непосредственно перед выборами от Конституционного суда карт бланш на политическую деятельность. Кстати, непризнание выборов Конституционным судом – тоже вероятная версия сценария.

Второе поражение Санду от Додона – крест на политической карьере. Некомфортно, согласитесь, чувствовать в затылок горячее дыхание Андрея Нэстасе и других перспективных прозападных политиков.

От тюрьмы и от сумы…

У попутчика Майи Санду Ренато Усатого тоже незавидное положение и немало причин объявить выборы кривыми. Победу ему не видать, естественно, победа для него – собрать как можно больше голосов, чтобы затем конвертировать их в успешную кампанию на парламентских выборах.

Второй президентский мандат Додона, т.е. дальнейшее укрепление взаимоотношений Кишинева с Москвой, может означать для Усатого экстрадицию в Россию и более предметное следствие по ранее возбужденным делам. Конечно, и врагу нельзя пожелать попасть в застенки Лефортово.