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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Вместе будем работать для процветания Молдовы

Игорь Додон: Вместе будем работать для процветания Молдовы
21 октября
21:26 2020
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Еще один пункт сегодняшних встреч Игоря Додона – Леовский район. Глава государства пообщался с жителями четырех населенных пунктов: сёл Колибабовка, Сэрэтень, Казанджик и города Яргара.

Президента встретили доброжелательно. Состоялся искренний диалог как о проблемах, с которыми жители сталкиваются, так и о путях их решения, а также о задачах на будущее.

«Люди приветствовали то, что в стране за последнее время делается много хорошего: ремонтируются дороги, повышаются зарплаты медперсоналу, дважды в год индексируются пенсии, предлагаются социальные льготы и многое другое. Люди хотят, чтобы добрые дела продолжались.

Я заверил, что наша цель – повышение благосостояния граждан путем продвижения и реализации конкретных проектов! Вместе мы будем работать для процветания Молдовы!», – написал по завершении встреч Додон.

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