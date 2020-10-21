Еще один пункт сегодняшних встреч Игоря Додона – Леовский район. Глава государства пообщался с жителями четырех населенных пунктов: сёл Колибабовка, Сэрэтень, Казанджик и города Яргара.

Президента встретили доброжелательно. Состоялся искренний диалог как о проблемах, с которыми жители сталкиваются, так и о путях их решения, а также о задачах на будущее.

«Люди приветствовали то, что в стране за последнее время делается много хорошего: ремонтируются дороги, повышаются зарплаты медперсоналу, дважды в год индексируются пенсии, предлагаются социальные льготы и многое другое. Люди хотят, чтобы добрые дела продолжались.

Я заверил, что наша цель – повышение благосостояния граждан путем продвижения и реализации конкретных проектов! Вместе мы будем работать для процветания Молдовы!», – написал по завершении встреч Додон.