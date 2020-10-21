Marvel наконец-то осчастливит фанатов своей киновселенной мини-сериалом «Сокол и Зимний Солдат», пишет Empire.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мы еще не увидели ни одного фильма от Marvel. Премьеру «Черной Вдовы» отодвинули на 2021 год, а работа над «ВандаВижн» все еще не окончена. Редкий год для сложной, продуманной киновселенной Marvel. Стриминговая платформа Disney+ просит потерпеть еще немного и готовит премьеру мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат». История о Сэме Уилсоне и Баки Барнсе покажет, что случилось после фильма «Мстители: Финал». Роль Уилсона исполнил Энтони Маки, а в образе Барнса зрители увидят Себастиана Стэна. Сценарист проекта Дерек Колстад приоткрыл завесу тайн и рассказал, что в мини-сериале мы увидим старых хорошо знакомых персонажей. «Сокол и Зимний Солдат» не только расскажут о жизни героев после «Финала», но и отбросят зрителей в прошлое, через флэшбэки.

Дату официальной премьеры Disney+ еще не успели огласить, но шоураннеры проекта загадочно намекают на подарок под Рождество, который ждет всех фанатов Marvel.