Всем любителям классных тачек, невероятных трюков и Скалы Джонсона: франшиза «Форсаж» завершится после 10-го и 11-го фильмов. Информацию подтвердил Variety.

Джастин Лин, который срежиссировал третью, четвертую, пятую, шестую и девятую серию франшизы, вернется для создания двух заключительных фильмов. Почти 20 лет «Форсаж» радовал фанатов неописуемыми абсурдными трюками и легкой иронией по отношению к самому себе. Зрители узнали, что Дуэйн Джонсон в состоянии сломать гипс на собственной руке, увидели, как, нарушая все законы гравитации, машина перелетела из одного высотного здания в другое и попрощались с Полом Уокером. Несмотря на то, что 10-й и 11-й фильмы станут заключительными во франшизе про безумных гонщиков, это совсем не означает прощание с персонажами. Компания Universal откажется только от основной линией фильма, повествующей о Доминике Торетто в исполнении Вина Дизеля. В будущем нас еще ждут спин-оффы о персонажах «Форсажа», как например фильм 2019 года «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Скалой Джонсом и Джейсоном Стейтомом в главных ролях.

Самый свежий фильм из серии «Форсаж», девятый по счету, должен был выйти на экраны в 2020 году, но студия Universal отодвинула премьеру на следующий год, в связи с пандемией коронавируса.