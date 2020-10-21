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Газета "Кишиневские новости"

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Александр Лукашенко дал слово, что больше не будет…

21 октября
17:41 2020
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Белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский сообщил порталу Tut.bi, что на встрече с активистами, содержащимися в следственном изоляторе, Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на должность президента страны.

По его словам, глава государства рассказывал сидельцам, что строил Белоруссию сообразно своим представлениям, и вышло все в результате совсем не плохо. «Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: “Даю вам слово, ребята”. Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», – отметил Воскресенский.

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