Белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский сообщил порталу Tut.bi, что на встрече с активистами, содержащимися в следственном изоляторе, Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на должность президента страны.

По его словам, глава государства рассказывал сидельцам, что строил Белоруссию сообразно своим представлениям, и вышло все в результате совсем не плохо. «Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: “Даю вам слово, ребята”. Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», – отметил Воскресенский.