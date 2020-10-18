Даниелу Ионицэ, румынскому послу в Молдове, не понравилось то, как местные власти встречают гуманитарную помощь из Евросоюза и России, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Чтобы понять, о чем идет речь, напомним: в мае в нашу страну прибыли несколько большегрузных автомобилей из Румынии и ЕС с масками, защитными костюмами и лекарствами от COVID-19. Представители властей встретили колону у моста на телецентре и, как показалось послу Румынии, без надлежащей помпезности. Недавно же в Кишинев прибыли пять снегоуборочных машин, подаренных мэрией Москвы. Их принимали, опять же по убеждению бухарестского дипломата, в торжественной обстановке в центре столицы. По этому поводу Даниел Ионицэ написал: «Между коронавирусом и снегом предпочтительнее снег! Я пришел к такому выводу, увидев, что некоторые уделяют большее внимание снегоуборочным машинам, а не безвозмездной и щедрой помощи Румынии и ЕС, состоявшей из защитной экипировки и лекарств от коронавируса. Я не знаю, пойдет ли снег, но уверен, что число больных коронавирусом будет расти».