Ученые из Копенгагенского университета в Дании с помощью спутниковых снимков исследовали пустыни Сахара и Сахель. И обнаружили там около двух миллиардов деревьев. Специалисты были очень удивлены.

Поскольку у снимков из космоса очень низкое разрешение, чтобы получить детальные изображения, ученые обратились к помощи компьютера. Чтоб научить искусственный интеллект не просто распознавать деревья, но и вести их подсчет, ушел целый год. Но зато теперь работа, которая у человека заняла бы долгие десятилетия или, возможно, даже столетия, занимает несколько часов.

Теперь ученые планируют таким же образом изучить другие пустынные территории, чтобы определить, сколько деревьев произрастет там. По мнению экологов, данные этих исследований позволят определить величину запасов углерода на планете и будут способствовать борьбе с исчезновением лесов, в результате чего ускоряется глобальное потепление, пишет «Science Alert».