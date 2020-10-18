Это удивительное превращение произойдет в канун Рождества. Место, где почти полтора века содержались преступники, теперь будет принимать кинозрителей. Бывшая тюрьма в пригороде Мельбурна станет кинотеатром на 1100 мест. Залов будет целых пятнадцать. Первый сеанс намечен на декабрь. Все защитные меры против распространения коронавируса будут соблюдены.

Уже около четверти века бывшая тюрьма по прямому назначению не используется. Комплекс ее зданий включен в Реестр наследия викторианской эпохи и охраняется законом. Здесь провели реставрацию и нашли пустующим площадям новое применение. Кроме кинотеатра предполагается открыть и торговый центр, сообщает «Lonely Planet».