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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: «Стараниями» бывших властей закрыты многие учебные и медучреждения

Додон: «Стараниями» бывших властей закрыты многие учебные и медучреждения
17 октября
22:01 2020
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Людей, как и везде, волнуют насущные вопросы: выплата и индексация пенсий, ремонт дорог, работа школ, социальная поддержка, благоустройство, стабильная работа для молодежи. Затрагивалась и очень важная тема для населения – продолжение работы в каждом населенном пункте учебных и медицинских учреждений.

«К сожалению, в свое время, благодаря «стараниям» некоторых бывших представителей власти, многие из них были закрыты.

Моя задача – не допустить этого. Наоборот: без нормального функционирования районной и сельской социальной инфраструктуры не может быть и речи о возрождении регионов, которое является одним из ключевых пунктов нашей долгосрочной программы», – отметил Игорь Додон.

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