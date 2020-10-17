Людей, как и везде, волнуют насущные вопросы: выплата и индексация пенсий, ремонт дорог, работа школ, социальная поддержка, благоустройство, стабильная работа для молодежи. Затрагивалась и очень важная тема для населения – продолжение работы в каждом населенном пункте учебных и медицинских учреждений.

«К сожалению, в свое время, благодаря «стараниям» некоторых бывших представителей власти, многие из них были закрыты.

Моя задача – не допустить этого. Наоборот: без нормального функционирования районной и сельской социальной инфраструктуры не может быть и речи о возрождении регионов, которое является одним из ключевых пунктов нашей долгосрочной программы», – отметил Игорь Додон.