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Газета "Кишиневские новости"

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Санду хорохорится, но Додона побаивается

17 октября
19:26 2020
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Председатель Партии «Действие и солидарность», кандидат в президенты Майя Санду уверена в победе на предстоящих выборах, об этом она заявила в интервью Europa Liberă.

По словам политика, такой вывод она делает после того, как ознакомилась с данными соцопросов и после общения с согражданами. Санду уточнила: в опросах не учитывается мнение молдавских гастарбайтеров, которые тоже на ее стороне. Своим основным конкурентом председатель Партии «Действие и солидарность» видит Игоря Додона. Чтобы его победить сторонники Санду подготовили письмо в пяти экземплярах и разослали его другим участникам предвыборной гонки. В послании говорится о недопустимости взаимных нападок кандидатов правого толка друг на друга. В противном случае Додон будет переизбран на второй срок.

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