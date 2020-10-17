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Газета "Кишиневские новости"

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Либеральные демократы считают, что на выборах фальсификаций не будет

17 октября
18:11 2020
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В ходе предвыборных дебатов на телеканале TVR Moldova кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил, что не будет подписывать соглашение относительно предотвращения каких-либо фальсификаций в процессе голосования.

По его словам, либеральные демократы без каких-то там договоренностей смогли обеспечить корректные выборы и в 2016-м, и в 2018-м, и в 2019-м годах. «Мы делали это без соглашений, и потому что хотели укрепить правые силы и выиграть выборы. Мы не та партия, которая требует возврата долга, как другие. Парламентские партии имеют представителей на всех избирательных участках и могут обеспечить безопасность голосования», – объяснил свою позицию Делиу. Ранее, другой кандидат в президенты, Майя Санду, предложила правым партиям одобрить некий документ, который обязывал подписантов к совместным действиям по предотвращению фальсификации итогов выборов.

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