В ходе предвыборных дебатов на телеканале TVR Moldova кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил, что не будет подписывать соглашение относительно предотвращения каких-либо фальсификаций в процессе голосования.

По его словам, либеральные демократы без каких-то там договоренностей смогли обеспечить корректные выборы и в 2016-м, и в 2018-м, и в 2019-м годах. «Мы делали это без соглашений, и потому что хотели укрепить правые силы и выиграть выборы. Мы не та партия, которая требует возврата долга, как другие. Парламентские партии имеют представителей на всех избирательных участках и могут обеспечить безопасность голосования», – объяснил свою позицию Делиу. Ранее, другой кандидат в президенты, Майя Санду, предложила правым партиям одобрить некий документ, который обязывал подписантов к совместным действиям по предотвращению фальсификации итогов выборов.