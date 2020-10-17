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Газета "Кишиневские новости"

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Фантазии Киртоакэ на тему: если бы я был президентом

17 октября
18:06 2020
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Председатель Либеральной партии, кандидат в президенты Дорин Киртоакэ осудил на пресс-конференции недавние высказывания главы МИДа России Сергея Лаврова.

Главного либерала страны возмутило определение, которое дал дипломат Молдове, назвав ее «нарывом» на постсоветском пространстве. «Оскорбительно и то утверждение Лаврова, что без России не будет решена ни одна проблема на постсоветском пространстве и в мире в целом. Он позволяет себе такие слова во время президентской кампании в РМ! Говоря о том, что приднестровский конфликт не решить без Москвы, Лавров намекнул, что Молдова лишь шарик для игры в пинг-понг между Россией и США», – возмущался Киртоакэ. Далее пошли фантазии на школьную тему: если бы я был президентом. «Посол РФ был бы вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции для вручения ноты протеста. Службе информации и безопасности было бы поручено проанализировать информационный поток, от каких СМИ он исходит и в пользу каких конкурентов на выборах», – мечтательно накручивал своих малочисленных сторонников Киртоакэ.

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