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Газета "Кишиневские новости"

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Время больших возможностей откроет трём знакам зодиака новая Луна

Время больших возможностей откроет трём знакам зодиака новая Луна
17 октября
10:01 2020
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В новолуние Солнце и Луна встречаются в одном знаке, а мы в это время ощущаем баланс между своими мыслями и чувствами. Это время, когда мы видим реальность такой, какова она есть, а значит, это самое благоприятное время для планирования дел на новый лунный месяц.

Вчера поздно вечером случилось новолуние, которое обозначило это самое начало, а продлится лунный месяц до 15 ноября. Но это новолуние было особенным – оно открыло период мощного противостояния, которое пройдет под лозунгом «Кто – кого». Ни отдохнуть, ни расслабиться не удастся никому, да и просто отсидеться и переждать вряд ли получится. Пришло время собранности, ответственных действий и дисциплины. Расставьте приоритеты, уберите все лишнее со своего пути, стабилизируйте эмоциональный фон и ВПЕРЕД!

Но Вселенная в новолуние открыла период больших возможностей для представителей 3-х зодиакальных созвездий. Кто же сможет ими воспользоваться?

ОВЕН

Уверенные и целеустремленные Овны смогут реализовать себя в полной мере, если сконцентрируются на работе. Они смогут справиться с задачей любой сложности, только если не будут размениваться на мелочи – из вороха дел выберите самые важные, именно их решение позволит продемонстрировать ваш профессионализм и повысит статусность. Любые идеи и планы, рожденные в эти дни, Овны смогут реализовать легко и быстро. Так как период конфликтный, воздержитесь от разборок с близкими людьми.

ЛЕВ

Представителей этого знака зодиака ожидает период выгодных предложений. Главная цель Львов – хорошо подумать и сделать правильный выбор. Работа обязательна должна быть интересна Львам, только в этом случае она принесет моральное удовлетворение и отличный денежный приток. Представителей этого знака зодиака наконец оценят по достоинству, а они будут купаться в овациях и восторженных комплиментах.

БЛИЗНЕЦЫ

Новолуние принесет Близнецам перемены в личной жизни. У свободных представителей этого знака зодиака будет шанс встретить свою половинку, которая изменит мироощущение Близнецов и сделает их счастливыми. А семейным представителям Вселенная поможет вдохнуть свежесть, новизну и романтику в отношения, потерявшие остроту. Любовь изменит жизнь и тех, и других – сделает ее ярче и прекраснее.

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