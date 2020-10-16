Директор Дубоссарской ГЭС Борис Герман объявил, что на электростанции будет открыт музей, который войдет в перечень туристических объектов региона, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Дубоссарская ГЭС – первая электростанция, которая была построена на реке Днестр. В прошлом веке она была включена во Всесоюзный туристический маршрут. «За все время эксплуатации Дубоссарской ГЭС в ней никогда не было музея, и сейчас мы его создаем. Уже есть часть экспозиции. Когда будут проводиться экскурсии на станции, их будут начинать с музея. В нем будут знакомить посетителей с историей создания объекта, рассказывать о людях, которые построили гидроэлектростанцию и все эти годы следили за ее работой», – говорит Герман. Одним из экспонатов станет оборудование для работы водолазов созданное в 1950 году, и которое до сих пор можно использовать.