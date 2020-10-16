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Газета "Кишиневские новости"

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Майю Санду обвиняют в нарушении Избирательного кодекса

16 октября
18:51 2020
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Генеральный секретарь Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Ион Тергуцэ в эфире телеканала TV-8 обвинил кандидата в президенты Майю Санду в том, что она привлекает к своей избирательной кампании зарубежных политиков, а это незаконно.

Председатель немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр публично заявила о том, что на предстоящих президентских выборах в Молдове поддерживает председателя Партии «Действие и солидарность». По этому случаю Тергуцэ задал вопрос стороннику Майи Санду, участвовавшему в передаче: «Если мы говорим о мошенничестве, как вы относитесь к тому, чтобы все партии вместе подали заявление против ПДС за использование иностранных игроков в избирательной кампании? Наше законодательство запрещает их участие. Это противоречит Избирательному кодексу Республики Молдова». Сергей Литвиненко, член Партии «Действие и солидарность», ничего вменяемого оппоненту ответить не смог.

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