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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 октября 1530 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 октября 1530 смертельных случаев
15 октября
19:26 2020
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В течение прошедшего дня, 15 октября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 73-летняя женщина, муниципия Кишинев, 71-летний мужчина, муниципия Кишинев, 56-летняя женщина из Унгенского района, 66-летняя женщина из Новоаненского района, 55-летний мужчина из Дрокиевского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 84-летний мужчина из Криулянского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Оргеевского района, 60-летний мужчина из Кишинева, 89-летний мужчина из Кишинева, 78-летняя женщина из Фалештского района, 27-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Новоаненского района. На вечер 15 октября 46010 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1530 человек умерли от инфекции.

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