Запуск Майи

В своём манифесте, Санду заявила о себе, как об альтернативе зла в Молдове – зла социального, экономического и даже политического в нашем понимании… Но политтехнологи пошли дальше, они решили конвертировать христианские идеи о любви и добре в прикладную агитку и оформили запуск Майи в президентскую гонку наподобие входа Христа в Иерусалим. «Время добрых людей!» – вещает плакатное божество. А кандидат правых в президенты олицетворяет, на первый взгляд, то доброе, новое, хотя и не совсем родное… Кажется, всё в ней по-Чехову: и мысли, и личико, и вышиванка; всё приятно и классно, потому что… заурядно. Вроде букваря, где всё давным-давно выверено, буква за буковкой, а к ним пристегнуты соответственно красочные и доходчивые иллюстрации. Что не предложение – дефиниция.

Кто нас ведёт?

Майя не стесняется собственного мессианства – она «с обложки» дерзко объявляет, что принесла людям новый путь, новую светлую жизнь. Это, может быть, не так коробило до её назначения премьером. После того, как она подала в отставку, столкнувшись с первыми настоящими трудностями, многие предположили, что Майя сменит тон, будет стыдиться своей политической наготы. Нельзя, упавши лицом в грязь, вскочить и делать вид, что ты просто ждёшь свой кофе… Соратники лидера ПДС стали апостолами этого агрессивного мессианства, которое скачет по шкале эмоций от задиристости школьной отличницы до диктаторских настроений. «Эй вы, – как будто кричат нам с презрением её апостолы. – Вы что офигели?! Разве Вы не видите, Кто нас ведёт? Разве можно сомневаться в том, что Она лучшая из лучших?!» Осознаёт ли горделивая Майя, что её «манифест доброты» извращает истинный христианский смысл борьбы со злом, что насилие над злом есть другое зло – провозглашенная ленинизмом борьба с социальной несправедливостью?

Мессия, или киборг?

Так вот, после полученного политического нокаута и, предположительно, сильного психологического стресса; после исчезновения на пару месяцев из политического поля зрения, она вернулась и как ни в чём не бывало, стала повторять точно то же, что говорила до своего звёздного часа, до ее лживой клятвы (с левыми «ни за что и никогда»), до альянса с социалистами, до того как её главный символический противник Дмитрий Козак подарил ей должность премьера. Как понять, как воспринимать такое странное поведение? Либо это действительно Мессия, либо киборг, либо это очень наивный, или – совершенно тупой человек… Иногда кажется, что кто-то просто очень хотел подшутить нам молдавскими избирателями и смешал в Майе качества всех вышеперечисленных типажей. Благо и время и место были подобраны хорошие для этого эзотерического эксперимента: далеко от Молдовы, предположительно, когда Санду училась в Гарварде и не было ещё никаких знамений о ее политическом вознесении. Ну, или чуть позже…

Лучше поработите нас…

А может у неё просто нет и не было других слов для нас, кроме тех, которые строго прописаны с немецкой заглавной буквы в задании, в инструкции для простой, но славной трехходовки: министр-премьер-президент! Зачем тратить время на поиск необходимых понятий, ключика к сердцу молдаван и девиза для продолжающегося боя за власть, когда у тебя отличная легенда и у тебя открыт счет во Всемирном Банке (ВБ), который можно всегда пополнить, потому что для тебя всегда открыта калитка на заднем дворе и место с ежемесячной зарплатой не менее десяти тысяч зелени. А ВБ, как и многие похожие на него целевые организации – это инструменты превращения человека в покорного слугу тех 5% населения, которые владеют 95% богатств планеты. Слова, мысли, скрытая программа экс-премьера и кандидата в президенты Майи Санду соответствуют выражению, которое должно быть ей хорошо знакомо, раз она призналась, что зачитывалась Достоевским: «Лучше поработите нас, но накормите нас!». Это идея деградации любого передового строя до рабовладельческого со знаком качества цивилизованного мира.

Эпоха постправды

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы разбить в два счета все доводы в пользу её исключительных штрихов характера и профессиональных навыков. Я бы не заикнулся про часто упоминаемую черту, искусственно выпяченную во всех её выступлениях, про абсолютную честность Майи… И не потому, что Майю не раз ловили на вранье… Дело в том, что человеку свойственно в обыденной жизни думать одно, говорить другое, делать третье. Это не правило, не игнорирование кодекса чести и не отказ от религиозных заповедей. Это – повседневная мелкая ложь, которая помогает притереться к жизни, сызмальства адаптироваться к нашей планете. Ведь, если вас спросит незнакомец в автобусе, куда вы едете, вы не признаетесь тут же, что к любовнице или, чтобы снять десять тысяч с банковской карточки. Так ответьте, пожалуйста, себе, почему Майя с такой самоуверенностью, с таким остервенением и иконной страстью клянется, что никогда, ни при каких обстоятельствах не врала и ничуть не врёт. Более того, для тех, кто не похож на неё, нет места в ее команде? Это напоминает, скорее всего, технологию маркетинга: хвалить честь, приторговывая ею, как политическим товаром. Ведь цивилизованный мир живет в эпоху постправды.

Равнодушие к содомии

Вы слышали не раз от моих соотечественников, что они любят Майю за то, что умеет красиво говорить (а некоторые пленены ее улыбкой, правда, она кажется отрыжкой благодушия, когда кандидат в президенты сквозь зубы стращает «плохих» дядь и тёть тюрьмой). Имело бы смысл поразмыслить о том, о чём Санду не говорит, о чем она замалчивает. Мы не знаем, что означает для неё в действительности наша родина, история и культура. Она молчит о том, зачем ходит в церковь раз равнодушна к содомии. Не говорит она и о том, как и чем мы будем защищаться в трудную годину от врагов: сумеем ли мы это сделать сами, а если нет, кто за нас это сделает и сколько мы будет за это должны? Её излюбленные темы и рубрики, как и всего нашего элитного гражданского общества – демократия, права и свободы человека. Это, несомненно, ценно для современного человека, но этого недостаточно для страны, потому что не борьба за права вернёт нам Приднестровье… Не принципы демократии, а принципы сильного государства защищают сегодня Европу от внешнего влияния, в частности от агрессивной миграции, ведь в некоторых странах ЕС люди с чужим гражданством предлагают коренным жителям покинуть свою родину, потому что той Европы, которую они помнят и любят, уже нет.

Посланница НЕП

Можно, конечно, рассуждать дальше и шаг за шагом доказывать, что Майя Санду, как экс-премьер не разбирается в экономике, что она похерила реформы в образовании будучи министром, что она поглумилась над нашими юношами и девушками, заставив их раздеться до трусиков перед полицейскими на экзамене бакалавра, чтобы проверить металлоискателем нет ли спрятанных шпаргалок или других подсказок. Что она не просто издевалась над нашими детьми, а нарушила дорогие ей права и свободы… это она-то, посланница Народной Европейской Партии (НЕП) и пушистого бога Чести. Только зачем всё это мусолить, если мы не разобрались в главном: а не опасный ли Майя человек для нашего общества? Поверьте, я ничуть не хочу её обидеть и не требую, как некоторые избиратели, справку о психическом здоровье…

Комиссар-киборг

НЕП, а точнее западные лидеры, которые выступили от имени этой влиятельной политической организации в пользу лидера ПДС, хотят внушить нам, что именно Майя Санду, выдающийся член европейской партии, неординарный человек, но не совсем нормальный и чужой по нашим понятиям, рожден для борьбы с молдавской коррупцией. Что для борьбы с мафией нужны качества терминатора. Мы же все смертны и все боимся смерти… А Майя, как и её герой комиссар Катани, совсем не боится ртути или пули, как мы должны догадаться! И мы бы конечно проголосовали за искоренение коррупции, за эту невообразимую, уникальную и потрясающую иллюзию! Но если наш комиссар-киборг под покровительством своих зарубежных хозяев расстреляет за какие-то полгода всю мафию, он же потом возьмется за образование и экономику…

Игра в войнушку

Долгие наблюдения склоняют к мысли, что Майя просто большой безответственный ребенок, который постарел уже в затянувшемся желании наиграться в государство. И её оригинальность – не изнанка недюжего ума, а великой наивности, чтобы не сказать глупости, пусть и красивой глупости! И мы охотно бы в это поверили, но её игра зашла слишком далеко. «Наивная» и «глупая» Майя решила поиграть в войнушку в случае возможного проигрыша на президентских выборах. Сценарий и всё, что нужно для его осуществления уже завезено в Кишинев директором театра цветных представлений. Ожидается то ли великая давка у Президентского дворца с обеспеченным «апрельским» концом, то ли непризнание выборов Конституционным судом, вследствие политической манипуляции «местных киргизов». И вот от этой фальшивой фальсификации выборов мерцает в ненавидящем оке нашей малолетки огонёк цвета алой крови. Свыкайтесь с мыслью, что монополия на нашу жизнь и наши экономические ресурсы не будет уже принадлежать «плохим дядям», а «добрым людям» из окружения Майи!

Imagine

«Добрые соратники» Майи убеждают нас, что её президентство быстро превратит Молдову в некое счастливое пространство, как в песне Джона Леннона, где нет «Ни скупости, ни голода,/Все люди в одном братстве» (“Imagine”). «Добрые генералы» от ПДС приказывают нам принять на веру то, что за Майей народ пойдет, и после беспощадного уничтожения всего зла в Молдове, она как настоящий миротворец объединит своим авторитетом всё общество. Но почему-то от «доброты» Майи разбежались во все стороны все близкие политики, лидеры правых партий. Вслед за этим и деревня раскусила ее хладнодушие и высокомерие. В сельской местности, как отчетливо видно из электоральных встреч, её принимают с недоверием и осторожностью – как чужеземку. Простые люди шестым чувством поняли, что если Майя Санду и представляет альтернативу, то это именно та, известная альтернатива общечеловеческим нормам морали. Она посланник тех «новых и добрых», которые давно и методично ставит все слабые народы в позу позднего раскаяния.