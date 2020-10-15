В Центре композиционных материалов Национального исследовательского технического университета МИСиС разработали новый биокерамический материал для костных имплантов из рисовой шелухи и сырой яичной скорлупы. Это сырье выбрано не случайно. Отходы риса богаты двуокисью кремния, а скорлупа – кальцием. Материал для имплантов получился биоактивным и показал хорошую совместимость с клетками организма.

По словам авторов разработки, для лучшего остеосинтеза при восстановлении костей после травм и дегенеративных заболеваний сложно заменить природные химические элементы синтетическими. А сырья для изготовления нового биоматериала достаточно – это отходы сельскохозяйственного производства, они доступны и достаточно дешевы, к тому же являются биологически чистыми, то есть новая технология экономически выгодна, сообщает scientificrussia.ru.