Швейцарская перестраховочная компания «Swiss Re» – одна из крупнейших в мире. Ее эксперты проанализировали состояние экосистем и биоразнообразие стран мира. Выводы неутешительны: для двадцати процентов государств существует реальная угроза разрушения их экосистем. Причина – уничтожение дикой природы в результате жизнедеятельности человека.

Между тем, как говорится в докладе, от биоразнообразия зависит свыше половины всего ВВП планеты – 42 триллиона долларов. Это продовольственное обеспечение, безопасность водных ресурсов и контроль за качеством воздуха. Один какой-то регион, подверженный наибольшей угрозе, выделить трудно. В зоне высокого риска страны и Европы, и Азии, и Африки, и Ближнего Востока, и Южной Америки. Все они столкнутся с большими проблемами по мере сокращения биоразнообразия и уничтожения дикой природы.

Исследование, сопоставляющее состояние экосистем и экономик разных стран, проведено впервые. И хотя доклад предназначен для страховых компаний, он, по мнению экспертов, будет полезен властям и представителям бизнеса при решении экономических проблем, передает newizv.ru.