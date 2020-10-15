Четверг, 15 октября 2020, 13:58

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Двадцать процентов стран мира рискуют лишиться своих экосистем

15 октября
12:31 2020
Версия для печати

Швейцарская перестраховочная компания «Swiss Re» – одна из крупнейших в мире. Ее эксперты проанализировали состояние экосистем и биоразнообразие стран мира. Выводы неутешительны: для двадцати процентов государств существует реальная угроза разрушения их экосистем. Причина – уничтожение дикой природы в результате жизнедеятельности человека.

Между тем, как говорится в докладе, от биоразнообразия зависит свыше половины всего ВВП планеты – 42 триллиона долларов. Это продовольственное обеспечение, безопасность водных ресурсов и контроль за качеством воздуха. Один какой-то регион, подверженный наибольшей угрозе, выделить трудно. В зоне высокого риска страны и Европы, и Азии, и Африки, и Ближнего Востока, и Южной Америки. Все они столкнутся с большими проблемами по мере сокращения биоразнообразия и уничтожения дикой природы.

Исследование, сопоставляющее состояние экосистем и экономик разных стран, проведено впервые. И хотя доклад предназначен для страховых компаний, он, по мнению экспертов, будет полезен властям и представителям бизнеса при решении экономических проблем, передает newizv.ru.           

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,95+0,67%
EUR19,85+0,39%
GBP21,99+0,36%
UAH0,60+0,79%
RON4,07+0,39%
RUB0,22+0,31%

Курсы валют в MDL на 15.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд